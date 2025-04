Incendio da Campani Mobili, struttura sequestrata e lavoratori in ansia

E’ sotto sequestro da giovedì, praticamente a operazioni di spegnimento terminate, il mobilificio Campani di via del Crocefisso alla periferia di Latina. Dopo l’incendio che ha completamente divorato la struttura tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria, sono iniziati i primi accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Latina.

C’è da capire se alla base del rogo ci sia un evento di natura accidentale, o se invece possa nascondersi l’ombra dolosa. Le fiamme sarebbero partite dall’ultimo piano, zona in cui si trovano gli arredamenti e in nemmeno un’ora hanno avvolto praticamente l’intera struttura mandando all’aria il lavoro e i sacrifici che da anni vengono tramandati di generazione in generazione.

Nel frattempo cresca l’ansia tra i lavoratori dell’azienda, con l’ombra della cassa integrazione che si fa sempre più cupa. I danni sono stati ingenti e affinché tutto riparta come prima ci vorrà molto tempo.