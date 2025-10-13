Incendio di Largo Peri, si rafforza la pista dolosa: al vaglio testimonianze e telecamere

Le indagini sull’incendio che ha distrutto tre auto in largo Peri, nel quartiere Q4 di Latina, stanno entrando nel vivo. La Squadra Mobile, insieme agli specialisti della Polizia Scientifica, ha effettuato nuovi sopralluoghi e sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per ricostruire con precisione ciò che è accaduto nel pomeriggio del rogo. Distrutte tre auto, la tenda del bar e persino un mastello della differenziata.

Particolare attenzione è rivolta alla testimonianza di alcune persone che avrebbero notato un uomo in moto allontanarsi rapidamente pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero il SUV Mercedes parcheggiato davanti al complesso Lestrella. Gli investigatori stanno cercando riscontri per verificare se possa trattarsi di un elemento chiave.

Gli accertamenti puntano soprattutto a capire se l’incendio sia stato appiccato volontariamente: dinamica e rapidità con cui il fuoco si è propagato fanno propendere per questa ipotesi, anche se al momento nessuna pista viene esclusa.