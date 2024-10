Incendio distrugge un’auto e danneggia un garage a Borgo Sabotino: in corso le indagini

Nella notte appena trascorsa, un cittadino di Borgo Sabotino ha segnalato al Numero Unico di Emergenza 112 l’incendio dell’auto del figlio. La chiamata ha mobilitato una pattuglia della Stazione dei Carabinieri locale, già impegnata nel controllo del territorio, e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che avvolgevano il veicolo, che però è stato completamente distrutto dall’incendio. Le fiamme si sono propagate anche al garage in cui era parcheggiata l’auto, causando ulteriori danni alla struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e verificare l’eventuale presenza di cause accidentali o dolose. Tuttavia, durante il primo sopralluogo, non sono emerse tracce o elementi che possano far pensare a un atto doloso.