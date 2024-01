Tragedia intorno alle 13 a Fondi. Un incendio è divampato in un’appartamento del piano terra in una palazzina di via Onorato II Caetani. Al suo interno vi era una donna dall’anziana età che non è riuscita a mettersi in salvo ed ha perso la vita.

E’ stato immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che nulla hanno potuto però fare per portare in salvo l’anziana. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Fondi e gli uomini della Polizia Locale.