Una tragedia si è consumata ieri sera a Terracina dove il 60enne Giorgio Pompei, noto avvocato della città tirrenica, è morto a causa delle fiamme che all’improvviso hanno avvolto il suo appartamento in via del Fiume. Inutile l’intervento immediato di vigili del fuoco e del personale del 118. L’uomo ha cercato invano di rifugiarsi sul terrazzo della sua abitazione per cercare di sfuggire alla furia del rogo sulle cui origini adesso indagano forze dell’ordine e personale dei vigili del fuoco.