Incendio in una palazzina a Minturno, in tre bloccati sul balcone: ricoverati

Attimi di paura questa mattina in quel di Minturno, un incendio ha colpito un appartamento in una palazzina di tre piani, provocando terrore per gli occupanti.

A seguito della segnalazione, i carabinieri della Stazione di Scauri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente. Grazie all’autoscala, i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo due adulti e una bambina, rimasti bloccati sul balcone a causa del fumo. I tre sono stati trasportati all’ospedale di Formia per accertamenti e cure per intossicazione da fumo.

Attualmente, sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio, che è stato rapidamente domato grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.