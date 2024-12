Incendio in una palazzina a Sezze Scalo: indagini in corso

Un incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina residenziale situata in una via di Sezze Scalo. L’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato alcuni oggetti accatastati, tra cui tavoli e sedie, e una porta di servizio interna. Nonostante l’intervento tempestivo, sono stati rilevati danni di lieve entità anche alle mura adiacenti, che presentavano un semplice annerimento causato dal fumo e dal calore.

I Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Al momento, i Carabinieri stanno conducendo un’accurata indagine per determinare le cause del rogo. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un atto doloso. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per far luce sull’accaduto.