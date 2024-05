Incendio in un’azienda a Sabaudia: intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco

Ieri notte a Sabaudia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio presso un’azienda situata in Via Stromboli. Le fiamme hanno interessato le scaffalature all’interno del laboratorio dell’azienda.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per domare l’incendio e limitare i danni. Al momento, sono in corso accertamenti da parte della Stazione dei Carabinieri di Sabaudia per determinare le cause dell’incendio e valutare eventuali danni materiali.