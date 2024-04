Incendio nell’azienda ortofrutticola di Fondi, fiamme dolose

E’ di origine dolosa l’incendio che la scorsa notte ha colpito un rimorchio isotermico in un’azienda ortofrutticola in via Madonna delle Grazie a Fondi.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, qualcuno si è introdotto all’interno del piazzale della società che si occupa di import ed export di patate e cipolle, appiccando le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto il rimorchio.

I malviventi hanno piazzato della diavolina sugli pneumatici, poi attivata e alimentata anche dall’ausilio di un liquido infiammabile, un metodo rapido e poco costoso quello messo in atto e verificato dai primi sopralluoghi di vigili del fuoco e carabinieri. I militari hanno avviato, con massimo riserbo, le prime indagini: al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona con la speranza di trovare elementi utili al caso. E’ giallo sul movente.