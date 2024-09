Incendio stabilimento Farla di Latina: accordo raggiunto in Regione a tutela dei lavoratori

È stato raggiunto un accordo presso la Regione Lazio per garantire la tutela dei lavoratori della Farla di Latina, il cui stabilimento è stato distrutto da un violento incendio lo scorso luglio. L’accordo prevede l’accesso della società Farla Soc. Coop. al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, a partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2025. La CIGS sarà destinata a un massimo di 56 lavoratori.

Il Sindacato CLAS, rappresentato dal Segretario Generale Davide Favero, ha giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento dell’accordo, che ha ricevuto il parere favorevole della Regione. “È un accordo fondamentale per la protezione dei lavoratori,” ha dichiarato Favero. “L’azienda ha dimostrato disponibilità e presenterà un piano di riorganizzazione al Ministero del Lavoro, che include misure come lo smart working per il personale amministrativo, lo spostamento temporaneo dell’attività produttiva nei magazzini di Roma e Viterbo, e il ripristino di un piccolo magazzino.”

L’accordo mira a mantenere i livelli occupazionali e a garantire la continuità del servizio alle farmacie del territorio.