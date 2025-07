Incendio su via del Lido, fiamme e fumo invadono la strada

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato sui campi che costeggiano via del Lido a Latina, nel tratto compreso fra la rotonda di via Nascosa e l’autolavaggio self service non poco distante di lì. Le fiamme hanno interessato una vasta area di erba secca, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile e una volante della Questura di Latina, che hanno prontamente chiuso temporaneamente la strada per permettere le operazioni di spegnimento. Inevitabili i disagi alla viabilità e alla circolazione, soprattutto in una strada che collega la città con la marina.