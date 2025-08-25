Incendio tra via del Lido e la Q5, le fiamme minacciano le abitazioni

Paura a Latina nella zona tra via del Lido e il quartiere Q5, dove un violento incendio è divampato intorno all’ora di pranzo, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono sviluppate a partire da via Francesco Provenzale e si sono rapidamente propagate verso le aree abitate, arrivando a minacciare alcune case nei pressi di via Scarlatti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati con due squadre e un elicottero del Reparto Volo, supportati da un’autobotte della Protezione civile, nel tentativo di circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.