Incetta di premi per gli allievi del Centro Ginnastica Pontino

Incetta di premi nel fine settimana, per le ginnaste e i ginnasti che si allenano presso il Centro Ginnastica Pontino, realtà affiliata Opes Latina.

Prima tappa Prossedi, dove a scendere in campo sono stati gli atleti del trampolino elastico per la seconda prova del Campionato Regionale. In evidenza Luca Alfonsi e Filippo Manciocchi che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento al minitrampolino. Il giovanissimo Franco Frattarelli si è laureato campione regionale al tumbling, la nuova disciplina acrobatica della F.G.I.; allo stesso attrezzo medaglia d’argento per Diego Ulgiati. Bella esperienza anche nel settore femminile con La Rocca Ludovica.

Nel frattempo il Direttore Tecnico del CGP Prof. Marco Brignone ha accompagnato a Mortara gli allievi Jacopo Roccia e Flavio Latouille impegnati negli interregionali di categoria per il settore Gold; ottima la performance di Jacopo che nel 5° livello ottiene la piazza d’onore con una prestazione che fa ben sperare per la finale nazionale del campionato e, soprattutto, per il debutto nel 2025 nella categoria Junior quando andrà a dare manforte ai suoi compagni di squadra più grandi. Prova sottotono per il più piccolo Flavio Latouille che ancora non ritrova lo smalto che lo scorso anno gli aveva consentito di raggiungere la finale nazionale di categoria.

In gara a Pomigliano d’Arco anche le ginnaste del settore dell’aerobica sportiva dell’Aeros Latina del Prof. Emanuele Pagliuca che da quest’anno si è gemellata con il Centro Ginnastica Pontino e si allena presso la nuova struttura in via Coletta. Moretti Martina, Bongiorno Nicole, Brignone Sofia, Zen Camilla, Deodato Aurora, Cancellieri Emma, Marzianotto Matilde e Passone Giulia, allenate da Claudia Battaglini, si sono tutte distinte nelle diverse categorie alle quali hanno preso parte. Si conferma una delle ginnaste più in forma del momento Giulia Passone che lo scorso mese di marzo ha debuttato in Portogallo con la maglia azzurra ottenendo la medaglia d’oro nell’Age Group davanti alla Lituania e alla Spagna; a Pomigliano la ginnasta pontina ha sfiorato per pochi decimi il gradino più alto del podio fermandosi al secondo posto nella classifica Junior A2 individuale.