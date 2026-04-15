Inchiesta Terracina, l’Amministrazione:”Piena fiducia nella magistratura”

Dopo l’acquisizione di documenti negli uffici comunali da parte dei carabinieri, l’Amministrazione di Terracina interviene ufficialmente per fare chiarezza sulla propria posizione. L’Ente ha scelto la via della totale apertura, assicurando supporto agli inquirenti che indagano sulle presunte pressioni ricevute dall’ex consigliere De Gregorio.

“In merito all’acquisizione di alcuni atti da parte dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, l’Amministrazione Comunale ribadisce piena fiducia nell’operato della magistratura”, si legge nella nota diffusa dall’Ente. Una posizione che punta a sottolineare il rispetto per l’inchiesta volta a chiarire eventuali interferenze esterne sull’attività amministrativa.

L’Amministrazione ha poi voluto ribadire l’impegno verso la legalità e la correttezza dei procedimenti interni: “È interesse della stessa Amministrazione garantire sempre la massima trasparenza del suo operato. La collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Magistratura è sempre massima”.