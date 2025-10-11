Inchiesta Tiero, l’assessore Ghera: “Certo della correttezza del mio operato”

“Come purtroppo spesso capita in Italia, ho appreso dai giornali di essere coinvolto nell’inchiesta di Latina“. Così l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti Fabrizio Ghera è intervenuto in merito alla notizia del suo presunto coinvolgimento nell’indagine condotta dalla Procura di Latina nell’inchiesta che vede coinvolto con l’accusa di corruzione il consigliere regionale pontino Enrico Tiero.

Ghera, attualmente in carica nella Giunta della Regione Lazio, ha espresso sorpresa e disappunto per aver appreso la notizia dagli organi di stampa, prima ancora di ricevere comunicazioni ufficiali da parte degli inquirenti.

“Non avendo letto le carte che mi riguarderebbero, – ha dichiarato – cosa che dovrebbe avvenire in un paese civile e democratico, posso al momento dichiarare di essere assolutamente certo della totale correttezza del mio operato e di quello della Regione Lazio”.

L’assessore ha poi ribadito la propria piena disponibilità a collaborare con la magistratura, sottolineando il rispetto per le istituzioni e la fiducia nel lavoro degli inquirenti: “Sono a disposizione della Magistratura, verso la quale nutro rispetto e fiducia, per eventuali chiarimenti”.

L’indagine della Procura di Latina, i cui dettagli non sono ancora stati resi pubblici, riguarderebbe presunti illeciti nella gestione amministrativa e politica di alcuni ambiti territoriali. Il nome di Fabrizio Ghera sarebbe emerso nelle prime fasi dell’inchiesta, ma al momento non risulterebbero provvedimenti giudiziari notificati nei suoi confronti.