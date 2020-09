Incidente a Borgo Podgora, è morto Giuseppe Zaccariello

E’ morto ieri, dopo 7 giorni in cui ha lottato in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Giuseppe Zaccariello. L’uomo era rimasto coinvolto il 27 agosto scorso in un incidente stradale a Borgo Podgora, su strada Acque Alte.

Il 54enne, maresciallo dell’Areonautica militare, viaggiava a bordo del suo scooter quando è stato travolto da una Ford Fiesta guidata da una donna. E’ stato sbalzato dalla moto e l’impatto con l’asfalto è stato violento. Immediatamente sono partiti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Purtroppo ieri il suo cuore ha smesso di battere. Cordoglio nella comunità di Borgo Podgora che si sta stringendo attorno alla famiglia, la moglie e le due figlie di Zaccariello.

Si aggrava ora la posizione della conducente dell’auto che dovrà rispondere di omicidio colposo. Le indagini sul sinistro sono affidate alla Polizia locale di Latina.