Incidente a Borgo Sabotino, 43enne si schianta contro un ponte

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Borgo Sabotino, alle porte di Latina. Un’auto è finita contro un ponte in strada Alta, all’ingresso del borgo. Alla guida della vettura, una Ford, c’era un uomo di origine romena di 43 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto – per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale – avrebbe perso il controllo diventando ingovernabile, fino a schiantarsi violentemente contro la struttura del ponte. L’impatto è stato molto violento.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato ricoverato con un trauma cranico. Le sue condizioni sono in fase di monitoraggio.