Incidente a Campoverde, morto un 31enne di Anzio

Risvolti drammatici per il tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Campoverde che ha spezzato la vita di un uomo di 31 anni, residente ad Anzio. Il giovane, alla guida di una Fiat Seicento, si è scontrato frontalmente con una Mini condotta da un 60enne lungo via Virgilio, a Campoverde. L’impatto è stato devastante e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 31enne dall’abitacolo della sua vettura, ormai ridotta a un groviglio di lamiere. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e il personale del 118 ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente. Nel frattempo, un’eliambulanza è atterrata nelle vicinanze per trasportare d’urgenza il ferito all’ospedale San Camillo di Roma. Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore del giovane ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il conducente della Mini, un uomo di 60 anni, è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale di Latina, dove rimane ricoverato in gravi condizioni. Gli esami del sangue di entrambi gli automobilisti sono stati disposti per accertare eventuali responsabilità o fattori che potrebbero aver contribuito al sinistro.