Incidente a Latina, muore un centauro: la vittima è Giuseppe Coco

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo via Epitaffio, alle porte di Latina, dove un motociclista di 51 anni, Giuseppe Coco, ha perso la vita in un incidente. L’uomo, residente nella zona, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul margine della carreggiata e impattando violentemente contro un pino.

I soccorritori del 118, arrivati rapidamente con ambulanza e eliambulanza, hanno tentato di rianimarlo, ma ogni manovra si è rivelata inutile: il centauro è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La Polizia Locale di Latina ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto e gestire la viabilità. Gli agenti hanno ascoltato il racconto di un testimone, che potrebbe fornire elementi utili per definire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto mentre la vittima percorreva la strada in direzione di Latina Scalo, poco dopo l’incrocio con strada Congiunte, quando la moto è improvvisamente sbandata e finita fuori controllo.