Incidente a San Felice Circeo: 65enne denunciato per guida sotto effetto di droghe

L’uomo di 65 anni coinvolto in un incidente stradale autonomo lo scorso 10 febbraio in via Campo La Mola, a San Felice Circeo, era alla guida in stato di alterazione psicofisica.

Questo quello che emerge dai successivi accertamenti condotti dalla polizia locale che, sotto la supervisione del comandante Mauro Bruno, ha constato come il 65enne risultasse infatti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’uscita di strada.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarlo dall’auto e affidarlo ai sanitari del 118. Trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma, l’uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata. A seguito degli esami tossicologici, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di droghe.