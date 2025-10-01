Incidente aereo al Circeo, il cordoglio del Presidente Mattarella

Un messaggio di profondo cordoglio arriva dal Quirinale dopo la tragedia aerea avvenuta nei cieli di Sabaudia, costata la vita al colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina, e all’allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, esprimendo vicinanza alle famiglie e all’Aeronautica Militare: “Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa. In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.

Parole che si aggiungono al dolore di un’intera comunità colpita dalla tragedia. L’incidente, avvenuto all’interno del Parco Nazionale del Circeo, ha scosso profondamente non solo il mondo militare ma anche il territorio pontino, da sempre legato al 70° Stormo di Latina.