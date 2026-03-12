Incidente con il parapendio a Norma, 66enne grave dopo la caduta

Grave incidente con il parapendio nelle campagne di Norma. Un uomo di 66 anni è precipitato dopo aver perso il controllo della vela durante la fase di atterraggio, schiantandosi in un oliveto alle pendici dei Monti Lepini.

L’incidente si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il 66enne, dopo l’impatto al suolo, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma.

Le sue condizioni sono gravi: l’uomo si trova ricoverato in terapia intensiva. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti. La notizia è stata riportata dal quotidiano Latina Oggi.