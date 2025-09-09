Incidente e fuga ad Aprilia: 61enne arrestato per resistenza ai Carabinieri

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 61 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo che l’indagato aveva causato un incidente stradale nel centro di Aprilia e si era dato alla fuga.

I militari, intervenuti su richiesta al 112, hanno inseguito l’uomo fino a raggiungerlo, incontrando però una forte resistenza: l’arrestato ha continuato a minacciare e insultare i Carabinieri anche dopo essere stato bloccato. Durante l’intervento, alcuni militari hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso di Aprilia.

Oltre all’arresto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto, fissata per la giornata di domani con rito direttissimo.