Incidente in centro: si aggravano le condizioni di uno dei giovani

Nella notte scorsa, le condizioni di uno dei due giovani coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sabato sera nel cuore di Latina tra auto e scooter si sono aggravate, dopo il primo giorno di ricovero. Gli adolescenti, entrambi quindicenni, sono stati sottoposti a interventi chirurgici a causa delle gravi fratture riportate. Tuttavia, il passeggero del ciclomotore è stato trasferito d’urgenza nel reparto di Rianimazione, in terapia intensiva, a causa di lesioni interne che hanno determinato un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. Nel frattempo, la Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia sta procedendo con gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità del tragico evento. Risulta evidente che l’auto, condotta da un ventenne, proveniva da viale Marconi in direzione del centro e ha effettuato una manovra per svoltare in viale XXI Aprile, finendo però sulla traiettoria del ciclomotore con i due giovani a bordo. Emergono infine delle violazioni del codice della strada che hanno contribuito alla gravità dell’incidente: il passeggero più grave, essendo minorenne, non avrebbe dovuto essere trasportato dal suo amico in quanto quest’ultimo non aveva ancora raggiunto l’età minima prevista dalla legge