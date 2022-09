Incidente in galleria: coinvolti due camion e un’auto

Sconto tra due autoarticolati ed un’auto oggi pomeriggio all’interno della galleria “Di Trapano” sulla nuova Monti Lepini, tra i comuni di Sezze e Priverno.



I Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono interventi,

per mettere in sicurezza i due camion coinvolti insieme all’ auto, e controllare la pericolosità di una piccola fuoriuscita di carburante. Non ci sono fortunatamente registrati feriti gravi