Incidente in mare a Sperlonga, feriti due fratellini di 12 e 15 anni

Hanno 12 e 15 anni i due bambini che nella giornata di ieri sono rimasti feriti a seguito di un grave incidente avvenuto nelle acque della Riviera d’Ulisse a Sperlonga.

I due fratellini si trovavano in mare insieme ai parenti durante una normale uscita domenicale, poi l’idea di fare un gioco d’acqua ha rischiato di far trasformare la giornata in una vera e propria tragedia.

Gli adolescenti si trovavano su un gommoncino trainato da un’altra imbarcazione quando la corda che li univa non ha retto e si spezzata. E’ stata proprio l’estremità di quest’ultima a colpire per inerzia prima uno dei due fratellini al capo e poi l’altro ad una gamba procurandogli una frattura.

Subito recuperati sono stati immediatamente riportarti a riva dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Dopo una prima valutazione i sanitari hanno deciso di far atterrare due elicotteri: i due sono stati trasportati in ospedale a Roma e fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.