Incidente in moto a Sezze Scalo, il passeggero senza casco è grave

Nella notte a Sezze Scalo, un grave incidente motociclistico ha visto coinvolti due giovani di origine albanese, rispettivamente di 23 e 24 anni. Il sinistro, avvenuto poco prima di mezzanotte, è stato causato dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, che ha portato a uno schianto lungo la strada.

Il passeggero, che non indossava il casco, ha riportato un trauma cranico gravissimo ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante la notte. Il conducente, sebbene ferito in modo serio, versa in condizioni meno critiche ed è ricoverato con sospette fratture.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato d’urgenza i due ragazzi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I carabinieri della Compagnia di Latina, insieme a una pattuglia di Pontinia, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma si ritiene che si tratti di un incidente autonomo. Sono state inoltre disposte analisi tossicologiche sul conducente per verificare eventuali condizioni alterate al momento dell’incidente.