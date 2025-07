Incidente in Sardegna, perde la vita il pontino Filippo Ionta

Si chiamava Filippo Ionta, l’autista di 48 anni rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in Sardegna nella giornata di ieri sulla statale 131. L’uomo era originario del sud pontino ma viveva a Latina Scalo ormai da anni e lavorava per conto di una ditta del capoluogo. Ionta ha perso il controllo del tir, per cause da chiarire, nel territorio del comune di Macomer, andando ad impattare in modo violento sul new jersey di divisione.

La situazione è parsa subito gravissima, con il personale del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ma non c’è stato nulla da fare, vani, infatti, i tentativi di salvargli la vita.