Incidente in Via della Stazione, conducente positivo all’alcol test

Vi sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l’incidente stradale avvenuto ieri, in via della Stazione, nelle prime ore del mattino, dove ha perso la vita Clarissa Trombin.

Il conducente dell’auto, un 24enne amico della vittima, al momento ricoverato al Goretti con 30 giorni di prognosi, è stato sottoposto nelle scorse ore all’alcol test ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito, sarà quindi accusato e denunciato per omicidio stradale.

Sembra si sia fatta ormai chiarezza sulla dinamica del sinistro, che ha visto la Lancia Ypsilon, a bordo della quale viaggiavano i due giovani, improvvisamente uscire fuori strada finendo la sua corsa contro uno dei pini che costaggiano via della Stazione.

L’auto proveniva da Latina Scalo ed era diretta in città, l’impatto con l’albero è stato troppo violento, Clarissa Trombin, che viaggiava sul sedile del passeggero, non ce l’ha fatta, spegnendosi poco dopo il suo arrivo in ospedale.