Incidente in via Ecetra, identificato e denunciato il guidatore dell’Audi

E’ un 35enne di Latina, con numerosi precedenti penali alle spalle, il guidatore dell’auto pirata che sabato sera, poco prima delle 20, è fuggito dopo aver causato un incidente all’incrocio tra via Ecetra e via Quarto.

Le indagini degli agenti della Polizia Locale hanno permesso di risalire all’uomo e di denunciarlo per il reato di omissione di soccorso, oltre a varie sanzioni al codice della strada. Attività di ricerca che erano iniziate già sabato sera, quando il 35enne dopo essere sceso dall’Audi Q8 e dopo aver rassicurato la controparte che avrebbe contattato l’assicurazione, aveva poggiato un bicchiere di vino a terra rimettendosi al volante facendo perdere le proprie tracce.

Auto che è stata poi ritrovata la mattina dopo in un’area di sosta in via Casilina Sud, a due passi dal Lido di Latina. Il cerchio intorno all’uomo si è chiuso nella giornata di ieri quando gli agenti, aiutati anche da un video che in queste ore era anche circolato sui social, sono riusciti a riconoscere il conducente, noto in città per i suoi precedenti. Questa mattina è stato convocato presso gli uffici della Polizia Locale dove, accompagnato dal suo avvocato, gli è stata notificata la denuncia e le sanzioni al codice della strada.