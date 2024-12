Incidente in via Ecetra: ritrovata l’Audi del pirata della strada

La Polizia Locale di Latina ha sequestrato l’Audi Q8 verde coinvolta nel grave incidente avvenuto sabato sera in via Ecetra. La vettura, noleggiata alcune settimane fa, è stata ritrovata abbandonata nei pressi della Marina di Latina dopo ore di ricerche mirate. Le indagini puntano ora a identificare il conducente, un giovane che, secondo le testimonianze, si sarebbe allontanato dal luogo dello schianto con un gesto insolito: dopo essere sceso dal veicolo con un calice in mano, avrebbe bevuto un sorso, poggiato il bicchiere sull’asfalto, e poi si sarebbe dato alla fuga a tutta velocità.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20:00 di sabato. Secondo la ricostruzione, l’Audi proveniva da via Polusca e, imboccando contromano via Ecetra, si è scontrata violentemente con una Mercedes GLA guidata da un professionista di Latina che stava rientrando a casa. L’impatto è stato devastante: la parte anteriore della Mercedes è andata distrutta e il conducente è stato trasportato al Santa Maria Goretti con una prognosi di 30 giorni.

La Polizia Locale ha raccolto diverse testimonianze e acquisito immagini utili che hanno indirizzato le indagini verso un sospettato. Oltre all’auto, è stato sequestrato anche il calice lasciato dal giovane sul luogo dell’incidente. Gli investigatori stanno incrociando le informazioni per risalire all’identità del responsabile.