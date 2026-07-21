Incidente mortale a Cisterna, muore un motociclista in via Nettuno

Tragedia questa mattina, intorno alle 6, lungo via Nettuno a Cisterna, dove un uomo alla guida della propria motocicletta è rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per i soccorsi e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

I sanitari hanno cercato di rianimare per diverso tempo il centauro, ma non c’è stato nulla da fare. La moto dell’uomo è stata poi ritrovata a diversi metri di distanza dal corpo della vittima.