Incidente mortale a fondi, esce di strada e finisce nel canale

Questa mattina, nel comune di Fondi, in Via Diversivo Acquachiara, ha perso la vita Marco Di Pinto, classe 1971, in un incidente che ha visto l’uomo uscire di strada con la sua auto e ribaltarsi nel canale che costeggiava la carreggiata.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto esame, ma dalle prime ricostruzioni l’uomo si stava recando a lavoro e sarebbero stati proprio i suoi colleghi a trovare l’auto e a chiamare i soccorsi.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il conducente pare sia morto sul colpo, sul posto la Polstrada di Formia, la municipale di Fondi e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l’auto dal canale.