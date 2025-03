Incidente mortale a Monte San Biagio: oggi l’interrogatorio del 20enne arrestato

La morte di Francesca Di Fazio, vittima di un incidente stradale a Monte San Biagio ha sconvolto l’intera provincia. Il drammatico sinistro è stato causato da un’altra vettura, un’Alfa Romeo 156 che, durante un sorpasso azzardato, ha impattato con una terza macchina, una Dr, e portato la Peugeot della 40enne a schiantarsi contro il guard rail, concludendo di fatto la sua corsa a testa in giù al centro della strada. Per la donna, madre di due figli, non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’Alfa c’era un 20enne che, secondo quanto accertato dalle autorità, era sotto effetto di droghe nel momento in cui si è verificato l’incidente che ha coinvolto anche l’auto di Francesca.

Oggi, alle ore 11, il giovane comparirà dinanzi al gip per essere ascoltato dal giudice. Una situazione la sua che, come detto, è maggiormente aggravata dagli esami tossicologici svolti presso l’ospedale Fiorini di Terracina nelle ore successive al tragico incidente. Il ragazzo era stato immediatamente arrestato.

Sono state disposte, dal medico legale, le procedure per condurre un’autopsia sul corpo della donna. La salma si troverà ancora per qualche giorno in mano all’autorità giudiziaria, e non si hanno chiare date per i funerali.