Un grave incidente è risultato fatale per una donna che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Il sinistro è avvenuto nel territorio del comune di Spigno Saturnia, in via Variante, ed ha visto coinvolti tre mezzi: due utilitarie ed un furgone di un corriere espresso. Ad avere la peggio una donna. Inutili i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la Guardia di Finanza e la Polizia di Formia.