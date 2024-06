Incidente mortale a Terracina. La vittima è Leonardo Mieli

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada statale Appia, all’altezza del chilometro 98,4, alle porte di Terracina. Il tragico evento ha causato la morte di Leonardo Mieli, uomo classe 1977 di Terracina, passeggero e il ferimento grave del conducente di una Fiat Punto, anch’egli di Terracina, mentre tre persone a bordo di una Fiat Panda sono rimaste ferite in modo lieve.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la Fiat Punto proveniva da nord e viaggiava in direzione di Terracina quando l’automobilista ha tentato un sorpasso azzardato per superare una fila di auto che avevano rallentato. Durante la manovra, la Punto ha urtato la prima macchina della fila, una Fiat Panda, che stava svoltando a sinistra per entrare nel centro sportivo Royal Sporting Club situato sul lato opposto della strada.

L’impatto ha fatto perdere il controllo della Punto, che è finita violentemente contro il guardrail. Nello schianto, il passeggero della Punto è morto sul colpo, mentre il conducente ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118.

Illesi, ma comprensibilmente sotto shock, la donna e le due figlie che viaggiavano a bordo della Fiat Panda.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri, dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.