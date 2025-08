Incidente mortale, foto pubblicata per errore: la rettifica di Latina Corriere.it

Un’errore nella pubblicazione di una foto, nella quale compare una persona estranea ai fatti riportati. Prendiamo atto di quanto avvenuto in un’articolo del 16 marzo scorso, in cui abbiamo riportato la cronaca di un incidente mortale avvenuto sulla SP Litoranea in località Borgo Sabotino a Latina. L’immagine inizialmente pubblicata, di un omonimo di Davide Russo, la vittima dell’incidente stradale, è riconducibile ad un mero errore di cui questa redazione e chi la rappresenta nel ruolo di direttore responsabile, prende atto. Abbiamo già provveduto a cancellare la foto errata poco dopo la pubblicazione. Ci scusiamo nuovamente con la persona di cui è stata riportata l’errata immagine, i suoi familiari e con i familiari della vittima, oltre che, ovviamente, con i nostri lettori.