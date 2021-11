Incidente mortale: perde la vita una donna di 87 anni sull’Appia

Questa mattina, sulla SS7 Appia all’incrocio della migliara 47 a Pontinia, due veicoli sono stati coinvolti in un incidente mortale, nell’impatto avvenuto per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine che si stanno occupando dei rilievi, ha perso la vita una donna di 87 anni.

La donna viaggiava come passeggero, a bordo c’erano anche altre due persone, rimaste ferite nello scontro.

Il personale medico-sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale, così come il conducente del furgone.