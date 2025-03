Incidente mortale sulla Litoranea: incaricato un genetista per l’esame del DNA

La Procura di Latina ha disposto l’esame del DNA per confermare l’identità del conducente della Mini Cooper coinvolta nel tragico incidente avvenuto il 16 marzo sulla via Litoranea, nei pressi di Borgo Sabotino. Il pubblico ministero Marina Marra, come riportato dall’odierna edizione di LatinaOggi, ha affidato l’incarico a un genetista forense per dissipare ogni dubbio sull’identità della vittima.

Secondo i primi riscontri, alla guida dell’auto c’era probabilmente Davide Russo, un 23enne residente a Latina e di professione operaio, ma solo l’esito degli accertamenti potrà darne conferma ufficiale.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:30, in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. La Mini Cooper, mentre procedeva da Borgo Sabotino verso la rotatoria di viale Antonio Pennacchi, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borgo Sabotino, guidati dal comandante Diego Cipolla, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Nei giorni scorsi, il medico legale Fabio Guidato ha eseguito l’autopsia sul corpo della vittima. Ora si attende il risultato dell’esame genetico per l’identificazione certa.