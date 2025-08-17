Incidente mortale tra Terracina e Sabaudia: perde la vita un 24enne

Un giovane di 24 anni ha perso la vita nella notte sulla Migliara 56, tra Terracina e Sabaudia, in un tragico incidente stradale. Alla guida della sua Smart, il ragazzo ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, che è finita contro un albero.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un malore improvviso o un colpo di sonno.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Sabaudia, città di origine del giovane, lasciando amici e familiari nello sconforto.