Incidente nella notte a San Felice, due minori tra i sei feriti

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a San Felice Circeo si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Monte Circeo e via 4 Maggio. Due vetture, una Ford Fiesta e una Fiat 500, sono rimaste coinvolte nello scontro, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono accorse tre ambulanze per prestare assistenza alle persone coinvolte, tra cui una famiglia con due minori a bordo. In totale, sei persone sono state trasportate in ospedale. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, le loro condizioni non risultano gravi.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di ripristino della viabilità, sotto la supervisione della Polizia Locale di San Felice Circeo, coordinata dal comandante Mauro Bruno.