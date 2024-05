Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale, questa mattina, in via Calzatora a Formia, travolto da un’ auto fuggita dopo l’ impatto.

Il centauro è finito nell’ alveo di un torrente asciutto, a circa 5 metri di profondità.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e stabilizzato dai Vigili del Fuoco, poi trasferito in eliambulanza dal 118 all’ospedale di Latina.

Ricerche dei carabinieri della persona alla guida dell’auto allontanatasi.