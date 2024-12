Nel pomeriggio di oggi, un ciclista è stato investito da un’auto lungo Strada Podgora a Latina. Il ciclista, che ha riportato gravi ferite, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni e tutt’ora si trova in codice rosso. Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.