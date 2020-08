Una gita domenicale con la moto è stata fatale a Francesco Vento. Il 57enne, di Minturno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Molise, nella zona di Pettoranello, in provincia di Isernia.

All’improvviso, mentre percorreva la Statale 17, dopo una curva, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Poi l’arrivo degli operatori sanitari del 118 e la corsa verso l’ospedale più vicino. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Vento è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Veneziale di Isernia.

Una tragedia che ha colpito la famiglia del 57enne e le comunità di Minturno e di Spigno Saturnia. La polizia stradale di Isernia ha svolto i rilievi sul posto del sinistro per chiarire la dinamica, anche se sembra chiaro che abbia fatto tutto da solo, forse per un malore. Non aveva piovuto e la strada era pulita. Sarà l’autopsia a sciogliere ogni dubbio.

“In segno di profondo rispetto per la prematura scomparsa del nostro concittadino Franco Vento – ha detto il sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento – l’esibizione prevista presso piazzetta Venturino è annullata. Si terrà regolarmente lo spettacolo di Piazza San Giovanni con anticipo di orario alle 21.30. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale ci stringiamo con affetto alla famiglia Vento e alla signora Virginia in questo triste momento”.