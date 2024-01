E’ morto in ospedale uno dei tre feriti rimasto coinvolto nel brutto incidente di ieri alle porte di Borgo Sabotino, più precisamente all’incrocio di strada che collega via Nascosa con via Sabotino.

L’uomo viaggiava a bordo della sua Mercedes E quando, per cause ancora da stabilire, è entrato in collisione con un’Audi. Erano apparse, sin da subito, molto gravi le sue condizioni. Per quest’ultimo è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco affinché fosse estratto dall’abitacolo dell’auto.