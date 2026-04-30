Incidente sul lavoro a Ponza, grave un operaio ferito durante il varo di una barca

Paura a Ponza per un grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere navale nella zona di Santa Maria. Un pescatore di 34 anni è rimasto ferito mentre erano in corso le operazioni di messa in acqua di una barca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto impigliato in un cavo d’acciaio, finendo poi a terra e riportando diversi traumi. Immediato l’intervento dei sanitari presenti sull’isola, che hanno prestato le prime cure valutando la necessità di un trasferimento urgente.

Considerata la natura delle lesioni, in particolare un trauma alla testa e a un piede, è stata attivata l’eliambulanza che ha trasportato il ferito presso l’ospedale San Camillo di Roma per ulteriori accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale e il personale dello Spresal della Asl, incaricati di fare luce sull’accaduto. Gli accertamenti sono in corso per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e ricostruire con esattezza la dinamica delle operazioni di varo e alaggio. Fondamentali saranno anche le testimonianze dei presenti.