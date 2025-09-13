Incidente sul lavoro a Sezze, 38enne ferito gravemente a una mano

Momenti di paura a Sezze, dove un uomo di 38 anni di Latina è rimasto vittima di un grave incidente mentre stava utilizzando un frullino all’interno di una proprietà privata. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del pronto intervento, l’automedica e l’elisoccorso, attivato data la gravità della situazione.

Secondo quanto ricostruito e riportato dal quotidiano Latina Oggi, l’uomo si è procurato profonde ferite a due dita della mano: per una i soccorritori hanno riscontrato il distacco completo di una falange, mentre l’altra è risultata quasi del tutto compromessa. Le prime cure sono state prestate direttamente sul posto, prima del trasferimento d’urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Al suo arrivo nella capitale il 38enne, in condizioni stabili, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento resta incerta la possibilità di recuperare la piena funzionalità delle dita lesionate.