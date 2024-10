Incidente sul lavoro in un cantiere navale a Gaeta, 35enne al San Camillo

Un giovane operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere navale sul lungomare Caboto a Gaeta. L’uomo, specializzato in meccanica navale e originario della zona, stava lavorando su un imbarcazione ad un’altezza di più o meno 3-4 metri quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo a terra.

Un impatto violento che gli ha causato un forte trauma cranico e le fratture di due costole e del polso. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo una breve valutazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Per lui si è reso necessario il trasporto al San Camillo di Roma.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gaeta, c’è da capire se il 35enne sia scivolato per problemi di sicurezza oppure per un banale errore umano. Fatto sta che nei prossimi giorni, come riportato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi, è previsto nel cantiere un nuovo sopralluogo da pare del servizio ispettivo dell’Asl.