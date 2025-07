Incidente sulla Litoranea: auto abbatte palo e finisce contro un cancello

Paura questa mattina all’alba sulla via Litoranea, alle porte di Borgo Sabotino, dove si è verificato un violento incidente stradale intorno alle ore 5:00. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del mezzo, abbattendo un palo della luce e terminando la corsa contro il cancello di un’abitazione privata.

Nonostante il forte impatto e i danni visibili riportati sia dal veicolo che dalle infrastrutture coinvolte, il conducente è miracolosamente rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale per i controlli di rito.