Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi su via Litoranea, nei pressi di Borgo Sabotino. La signora, al volante di una Panda, avrebbe accusato un malore e avrebbe urtato un’altra auto prima di terminare la sua corsa fuori dalla carreggiata, contro un palo della luce.

Immediato l’intervento dei soccorsi, seguiti dai Vigili del fuoco e dalla Polizia. La donna è stata poi trasportata in ospedale ma fortunatamente non sembra essere in gravi condizioni.